Bilecik'te Trafik Kazası: 5 Yaralı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, kamyonun otomobile çarptığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-650 kara yolunda seyreden Mehmet D. (40) idaresindeki 26 AHL 951 plakalı otomobil, Karaköy yakınlarında önüne çıkan yaban domuzuna çarptı.

Mehmet D'nin otomobili, çarpışmanın etkisiyle sürüklenmeye başladı.

Bu sırada Mehmet D'nin arkasında ilerleyen Ali M. yönetimindeki 07 ALV 452 plakalı kamyon da önünde sürüklenen otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 26 AHL 951 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet D. ile araçtaki yolcular Lütfiye D, Sevim Y, Hanzade D, ve Aybüke D, ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, kazalı araçlar ile telef olan yaban domuzunun yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.