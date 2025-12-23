Bilecik'teki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Bilecik'in Söğüt ve Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

A.G. (33) yönetimindeki 56 AG 033 plakalı otomobil, Söğüt-Eskişehir kara yolu Zemzemiye köyü mevkisinde sürücünün yolun ıslak olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafına devrildi.

Kazada otomobilde bulunan eşi F.G. (34) ve kızı H.G. (3) yaralandı.

Diğer bir kazada ise E.Z'nin (40) kullandığı 16 ADR 143 plakalı çekici, Osmaneli-İznik kara yolunun Yeşilçimen mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bozüyük ve İznik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.