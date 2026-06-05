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Bilecik'te bahçesinde toprak kayması yaşanan ev boşaltıldı

Bilecik'te bahçesinde toprak kayması yaşanan ev boşaltıldı
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Bilecik'te bir evin arka bahçesinde toprak kayması meydana geldi. Olay üzerine polis, AFAD ve belediye ekipleri bölgeye sevk edilirken, ev güvenlik amacıyla boşaltıldı.

Bilecik'te, bahçesinde toprak kayması yaşanan ev tahliye edildi.

Cumhuriyet Mahallesi 134. Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evin arka bahçesi, toprak kayması nedeniyle bitişiğindeki inşaat sahasına çöktü.

Olaya ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve Bilecik Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi alındığı ev boşaltıldı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer
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