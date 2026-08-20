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Bozüyük'te Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Bozüyük'te Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Bilecik-Bozüyük kara yolu Baharözü mevkisinde tırın çarptığı otomobilin sürücüsü R.G.T. (29) yaralandı. Kaza sonrası bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

R.Ş. yönetimindeki 26 AHG 132 plakalı tır, Bilecik-Bozüyük kara yolunun Baharözü mevkisinde R.G.T. (29) idaresindeki 43 SD 073 plakalı otomobile çarptı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine??????? bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü, sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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