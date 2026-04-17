Bilecik'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu 39 yaşındaki sürücü yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından Osmaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
E.E.S. (39) idaresindeki 64 AP 232 plakalı tır, Osmaneli-Sakarya kara yolunun Büyükyenice köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Osmaneli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan