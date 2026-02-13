Bilecik'te evde çıkan yangın söndürüldü
İlyasça köyünde Ramazan Güner'e ait evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.
Bilecik'te tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İlyasça köyünde Ramazan Güner'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Binadan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye sevk edilen Bilecik Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Soğutma çalışmalarının da tamamlandığı yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
