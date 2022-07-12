Bilecik'te tarlaya savrularak ağaçta asılı kalan araçtaki 2 kişi yaralandı - Haberler

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Bilecik'te tarlaya savrularak ağaçta asılı kalan araçtaki 2 kişi yaralandı

AA - Zafer Özuğur - Güncel
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Bilecik'te tarlaya savrularak ağaçta asılı kalan araçtaki 2 kişi yaralandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü ile eşi yaralandı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü ile eşi yaralandı.

B.U. (60) idaresindeki 11 AT 318 plakalı hafif ticari araç, Gölpazarı-Yenipazar kara yolunda kontrolden çıktı.

Yol kenarındaki tarlaya savrulup arka tarafı ağaçta asılı kalan arata sürücü ile eşi F.U. (53) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan F.U'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

AA / Zafer Özuğur - Güncel

Gölpazarı Tragger Bilecik Güncel Haberler

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