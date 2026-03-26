Bilecik'te tarihi eser operasyonunda bir kişi yakalandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bir eve düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında, Söğüt ilçesinde N.Ş'nin ikametine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen 168 sikke, çeşitli ebatlarda 101 taş, 37 yüzük ve kase altı objeler, 31 madeni para, 9 çömlek parçası, orak, vazo ve metal kase dahil toplam 349 malzeme ile çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin Bilecik Müze Müdürlüğü'ne teslim edildiği bildirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.