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Bilecik'te Silahlı Kavga Sonucu Yaralanan Kişi

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Bilecik'te bir inşaatın sahibi ile sıvacı ustası arasında çıkan alacak meselesi yüzünden silahlı kavga yaşandı. Kavgada açılan ateş sonucu yoldan geçen bir kişi saçmaların isabet etmesiyle yaralandı. Yaralı hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan saldırgan adliyeye sevk edildi.

Bilecik'te silahlı kavga sırasında yoldan geçen bir kişi, saçmaların isabet etmesi nedeniyle yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir inşaatın sahibi Engin M. ile sıvacı ustası Ömer K. arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer K, aracında bulunan pompalı tüfekle Engin M'ye doğru ateş etti. Yoldan geçen bir kişi, silahtan çıkan saçmaların isabet etmesi nedeniyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavi edilerek evine gönderildi.

Polis tarafından gözaltına alınan Ömer K. ise ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Bilecik Olay Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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