Pazaryeri'nde kahvehane, kafe ve restoranlarda sigara denetimi yapıldı

Güncelleme:
Pazaryeri ilçesinde, Gemlik'ten gelen ekipler kahvehane, kafe ve restoranlarda sigara denetimi gerçekleştirdi. İşletme sahiplerine dumansız hava sahası ve tütün yönetmelikleri hakkında uyarılarda bulunuldu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Bursa'nın Gemlik ilçesinden gelen çapraz denetim ekibi tarafından kahvehane, kafe ve restoranlarda sigara denetimi gerçekleştirildi.

Gemlik İl Sağlık Müdürlüğü Tütün Birimi ekipleri, ilçedeki iş yerlerini denetleyerek işletme sahiplerine gerekli uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda yapılan denetimlerde, iş yeri sahipleri ve vatandaşların dumansız hava sahası uygulamasına ve tütün ürünlerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymalarının önemine değinildi.

Denetimlere İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, polis memurları ile Gemlik İlçe Sağlık Müdürlüğü Tütün Birimi personeli katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
