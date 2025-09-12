Bilecik'te Saman Balyaları Yandı
Pazaryeri ilçesinde Hüseyin Çakır'a ait bir çiftlikte çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Geçen hafta da aynı çiftlikte yangın çıkmıştı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde saman balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangını itfaiye söndürdü.
Pazaryeri Doğanlar Mahallesi Çiğdemlik mevkisinde Hüseyin Çakır'a ait çiftlikteki samanların bulunduğu alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Çok sayıda saman balyasının yandığı olayın çıkış nedeni araştırılıyor.
Aynı çiftlikte geçen hafta da yangın çıkmıştı.
Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel