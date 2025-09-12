Haberler

Bilecik'te Saman Balyaları Yandı

Bilecik'te Saman Balyaları Yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pazaryeri ilçesinde Hüseyin Çakır'a ait bir çiftlikte çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Geçen hafta da aynı çiftlikte yangın çıkmıştı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde saman balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Pazaryeri Doğanlar Mahallesi Çiğdemlik mevkisinde Hüseyin Çakır'a ait çiftlikteki samanların bulunduğu alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Çok sayıda saman balyasının yandığı olayın çıkış nedeni araştırılıyor.

Aynı çiftlikte geçen hafta da yangın çıkmıştı.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
TFF duyurdu! -30 puanlı takıma bir şok daha

İnanılır gibi değil! -30 puanlı takıma bir şok daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı

Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.