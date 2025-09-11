Bilecik'te Refüje Çarpan Otomobilde Yolcu Yaralandı
Bilecik'te Osmangazi Caddesi'nde seyir halinde olan otomobil, refüje çarptı. Kazada yaralanan yolcu hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.
Osmangazi Caddesi'nde seyreden Şenay Ö. idaresindeki 16 FG 720 plakalı otomobil, TOKİ mevkisinde refüje çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobildeki yolcu Şevval Ö, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Şevval Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Uğur Baklacı - Güncel