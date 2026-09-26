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Bilecik'te polis eşlerinden öğrencilere burs için kermes açıldı

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Bilecik'te polis eşlerinden öğrencilere burs için kermes açıldı
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Bilecik'te, Polis Eşleri Derneğince üniversite öğrencileri yararına kermes açıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan kermeste polis eşlerinin yaptığı el işi ürünler ve yiyecekler satışa sunuldu; gelir, dernekten burs alan üniversite öğrencileri için kullanılacak.

Bilecik'te, Polis Eşleri Derneğince üniversite öğrencileri yararına kermes açıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan, polis eşleri tarafından yapılan el işi ürünler ile yiyeceklerin satışa sunulduğu kermesten elde edilen gelir, dernekten burs alan üniversite öğrencileri için kullanılacak.

Kermesin açılışı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Polis Eşleri Derneği Bilecik Şubesi Başkanı Sibel Çağlar, açılışta yaptığı konuşmada, kermes için hazırlanan her ürünün arkasında güzel bir niyet olduğunu söyledi.

Organizasyonun yalnızca stantlardan ibaret olmadığını vurgulayan Çağlar, "Buradaki her bir ürün, bir öğrencimizin eğitimine, geleceğine ve hayallerine uzanan bir yardım köprüsüdür." dedi.

Açılış, halk oyunları gösterisi ve stantların gezilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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