Haberler

Bilecik'te park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücü yaralandı

Bilecik'te park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik-Osmaneli kara yolunda meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Y.S.C. direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki tıra çarptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Y.S.C. (35) idaresindeki 41 AJ 298 plakalı otomobil, Bilecik- Osmaneli kara yolunun Gülümbe rampalarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 11 ED 707 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti

Murat Kurum bunu beklemiyordu
Saldırılar sürerken Mossad'dan İranlılara skandal çağrı

Saldırılar sürerken Mossad'dan İranlılara skandal çağrı
Kızını Sedat Peker'e emanet eden polis memurunun eşi konuştu

Sedat Peker, canına kıyan polis memurunun isteğini yerine getirdi
Bakan Tekin okulda selefi andının okutulmasına ilişkin ilk kez konuştu

Okulda "selefi andı" okutulmasına ilişkin ilk kez konuştu
Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti

Murat Kurum bunu beklemiyordu
Yeni düzenlemenin ilk cezaları yazıldı! Kaçan sürücüye ömrü boyunca unutamayacağı yaptırım

Trafikte yeni dönem başladı! Bu cezayı ömrü boyunca unutamayacak
Önüne geleni yeniyor! Farioli'nin Porto'sunu tutabilene aşk olsun

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni ezip geçiyor