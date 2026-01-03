Bilecik'te otomobilin motoruna sıkışan kedi kurtarıldı
Bilecik'te park halindeki bir otomobilin motor kısmına sıkışan kedi, uzun uğraşlar sonucunda sanayi sitesinde kurtarıldı. E.G., otomobiline geldiğinde motor kısmından kedi sesi duydu ve hemen müdahale etti.
Hürriyet Mahallesi Bener Sokak'taki bir sitede yaşayan E.G, otomobilinin yanına geldiğinde motor kısmından kedi sesi geldiğini fark etti.
Bunun üzerine kaputu kaldıran E.G, motora sıkışmış kediyi gördü.
Uzun uğraşlar sonucu hayvanı çıkartamayan E.G'nin otomobili, çekici yardımıyla sanayi sitesine götürüldü.
Kedi, sanayi sitesinde motorun muhafazası sökülerek kurtarıldı.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel