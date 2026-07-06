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Bilecik'te park halindeki minibüs yandı

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Bilecik'te park halindeki bir minibüste bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Bilecik'te park halinde alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi.

İstiklal Mahallesi Kuva-i Milliye Sokak'ta, B.K'ye ait park halindeki 11 EK 612 plakalı minibüste bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını kısa sürede söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
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