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Bilecik'te parada sahtecilikten 7 yıl 9 ay hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

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Bilecik'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin uygulamasında merkez Hürriyet Mahallesi'nde annesinin evinde yakalandı. Parada sahtecilikten 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Bilecik'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması yönelik yaptığı uygulamada, merkez Hürriyet Mahallesi'nde "parada sahtecilik" suçundan 7 yıl 9 ay gün kesinleşmiş hapis cezası ile 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan da ifadeye yönelik yakalama emri bulunan M.G'yi annesinin evinde yakaladı.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunduran 4 zanlı yakalandı

Bilecik ve Bozüyük ilçelerinde, üzerinde hassas terazi ve uyuşturucu bulunduran 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda şüphelendikleri kişilerin üzerinde arama yaptı.

Yapılan aramada, 2 zanlının üzerinde hassas terazi, 2 zanlının üzerinde de muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Yakalanan zanlılar hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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