Pazaryeri'nde şarampole devrilen panelvanın sürücüsü yaralandı

Pazaryeri'nde şarampole devrilen panelvanın sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir panelvanın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün sağlık durumu stabil.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde panelvanın şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı.

M.K. idaresindeki 26 EY 595 plakalı panelvan, Esemen köyü kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar sonucu olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
Haberler.com
