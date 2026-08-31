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Bozüyük'te Ağaca Çarpan Otomobilde 4 Yaralı

Bozüyük'te Ağaca Çarpan Otomobilde 4 Yaralı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Bozüyük-İnegöl kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarptı. Kazada sürücü S.O., eşi G.O. ve çocukları A.M.O. ile B.Ö.O. yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

S.O. (44) yönetimindeki 26 AAB 773 plakalı otomobil, Bozüyük-İnegöl kara yolunun Aksutekke mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı.

Kazada, sürücü, eşi G.O. (44) ile çocukları A.M.O. (10) ve B.Ö.O. (6) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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