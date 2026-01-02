Haberler

Bilecik'te pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir otomobil ile pikapın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, Bozüyük-Dodurga beldesinde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

B.T. (20) yönetimindeki 67 AFN 966 plakalı otomobil, Bozüyük- Dodurga beldesi Erikli mevkisinde İ.T (55) idaresindeki 11 AAL 236 plakalı pikapla çarpıştı.

Kazada sürücü B.T. ile otomobilde bulunan T.A. (18) ve M.A.D. (19) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
