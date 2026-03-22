Bilecik'te tarlaya giren otomobildeki 2 kişi yaralandı
Bilecik'in Söğüt ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil tarlaya girdi. Kazada sürücünün eşi ve 5 yaşındaki çocuğu yaralandı.
M.Y. (34) idaresindeki 06 DTG 636 plakalı otomobil, Eskişehir-Söğüt kara yolunun Zemzemiye köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya girdi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan sürücünün eşi H.Y. ve çocukları Ö.Y. (5) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan