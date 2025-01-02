Bilecik'te Otomobil Kum Yığınına Çarptı: 3 Yaralı
Bilecik-Sakarya kara yolunda meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, yol kenarındaki kum yığınına çarptı. Sürücü ve iki yolcu yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.
Bilecik'te, otomobilin yol kenarındaki kum yığınına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
E.Ş. (23) idaresindeki 41 AGR 332 plakalı otomobil, Bilecik- Sakarya kara yolunun Bayırköy beldesi yakınlarında aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, kum yığıntısına çarptı.
Kazada, sürücü ile birlikte Z.Ç. (23) ve A.N.O. (25) yaralandı.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.