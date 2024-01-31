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Bilecik'te Otomobil Köprüden Düştü, 1 Kişi Yaralandı

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Bilecik'te meydana gelen kazada, otomobilin köprüden düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bilecik'te otomobilin köprüden düşmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Çakırpınar köyünden merkeze seyir halindeki İlkay K. yönetimindeki 11 AS 974 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerleri aşarak, köprüden düştü.

Kazada otomobilde bulunan Gökhan Ç. (50) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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