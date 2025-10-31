Bilecik'te Otomobil-Kamyonet Çarpışması: 2 Yaralı

Bilecik'te, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik- Eskişehir kara yolunda ilerleyen M.T. idaresindeki 03 AIR 484 plakalı kamyonet, Söğüt Kavşağı yakınlarında karşı yönden gelen F.K. yönetimindeki 34 CFN 689 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç içinde sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü F.K. ile diğer sürücü M.T, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.