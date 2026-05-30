Bilecik'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Bilecik'te, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik-Sakarya kara yolunda seyreden V.E. (79) idaresindeki 26 HE 805 plakalı otomobil, Ertuğrulgazi Tüneli çıkışında, A.K. (53) yönetimindeki 11 AK 466 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler V.E. ile A.K. ve araçlarda bulunan yolcular Ö.K. (30) ile B.E. (54), ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.