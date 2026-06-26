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Bilecik'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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Bilecik-Bozüyük kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bilecik'te, otomobilin karşı şeride geçerek devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

İ.K. (21) yönetimindeki 11 AAU 227 plakalı otomobil, Bilecik-Bozüyük kara yolunun Akasyaaltı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilden ekiplerce çıkarılan sürücü, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
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