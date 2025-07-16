Bilecik'te Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Bilecik'te Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı
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Bilecik'in Vezirhan beldesinde çıkan örtü yangını, orman işletme müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 5 dönümlük alan zarar gördü.

Bilecik'in Vezirhan beldesinde çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Beldeye bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi ile merkeze bağlı Örenköy arasındaki henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangı çıktı.

Çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 1 helikopter, 3 arazöz, 2 su tankeri ile 43 personelle yangını kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede 5 dönümlük örtülü alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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