Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Softalar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, helikopter, arazöz, su tankeri ve 12 personelle kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA