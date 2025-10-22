Bilecik'te Orman Yangınlarına Karşı Ağaçlandırma Kampanyası

Bilecik'teki Ertuğrulgazi Lisesince, kentte yazın çıkan orman yangınlarında zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması amacıyla "Bilecik'e Can Suyu" kampanyası başlatıldı.

Öğretmen ve öğrenciler tarafından oluşturulan kampanya kapsamında, 612 fidan satın alındı.

Fidanlar, Osmaneli ve Gölpazarı ilçeleri ile Vezirhan beldesindeki yanan alanlara dikilmek üzere, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek tarafından Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı İl Temsilcisi Murat Kaplan'a teslim edildi.