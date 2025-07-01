Bilecik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
Bilecik'in Vezirhan beldesine bağlı Zobran Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Bilecik'te çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Vezirhan beldesine bağlı Zobran Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler - Güncel