Bilecik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Bilecik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
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Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki kırsal Selimiye köyünde çıkan orman yangını, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kırsal Selimiye köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 4 helikopter, 9 arazöz, 3 dozer, 5 su tankeriyle yangını söndürmeye çalışıyor.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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