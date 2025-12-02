Haberler

Bilecik'te öğrenciler çini boyayarak görme engelliler için betimleme yaptı

Güncelleme:
Bilecik Kent Konseyi Engelli Meclisi, ortaokul öğrencilerine görme engellilerle iletişimde betimleme becerisi kazandırmak amacıyla çini tabak boyama etkinliği düzenledi. Etkinlikle çocukların empati yeteneği artarken, sanat ve tarih bilgileri de gelişiyor.

Bilecik Kent Konseyi Engelli Meclisi tarafından düzenlenen farkındalık etkinliğinde ortaokul öğrencileri, çini tabakları boyayarak görme engelliler için renkleri ve desenleri betimlemeyi öğrendi.

Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Çiler Kocaman, AA muhabirine, etkinliğin temel amacının çocuklara erken yaşta empati kazandırmak olduğunu söyledi.

Kocaman, görme engellilerle iletişimde betimlemenin önemine dikkati çekerek, şunları ifade etti:

"Çocukların, görme engellilerin görmediğini ve bu yüzden çevreyi onlara anlatmaları gerektiğini anlamalarını istiyoruz. Ben burada yürürken etrafımda ne olduğunu bilmiyorum. Bu nedenle sağda ne var, solda ne var, duvarda hangi resim var, bunların betimlenmesi çok önemli. Çini tabakları boyarken, yaptıkları resmi bize tarif edecekler. Böylece nasıl betimleme yapmaları gerektiğinin farkına varacaklar. 'Ağaç yaşken eğilir' düşüncesiyle bu etkinliği özellikle çocuklarla yapmak istedik."

Kocaman, çini boyama sayesinde hem sanat hem de farkındalığın aynı anda geliştiğini belirtti.

"Hem tarih hem el-göz koordinasyonu bir arada gelişiyor"

Etkinliği yürüten çini eğitmeni Ayşe Rümeysa Üzümcü de çalışmanın sanatsal olduğu kadar eğitici yönünün de bulunduğunu aktardı.

Üzümcü, "Çocuklarımız boyadıkları tabakları görme engellilere betimleyecek. Hangi renkleri kullandıklarını, tabaktaki desenleri ve şekilleri anlatacaklar. Böylece görme engellilerin bunları zihninde canlandırmasını sağlayacaklar. Bu etkinlik çocukların el-göz koordinasyonunu geliştiriyor. Hem renkleri hem çini sanatında kullanılan desenleri tanıyorlar. Ayrıca 16. ve 17. yüzyılda Osmanlı'da kullanılan çinileri öğrenerek tarihimizle de bağ kuruyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Sosyalleşiyoruz, empati yeteneğimiz gelişiyor"

Etkinliğe katılan Murat Hüdavendigar Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Şehsane Kaya, çalışmanın kendileri için hem eğitici hem de sosyal bir deneyim olduğunu ifade etti.

Teknoloji çağında yaşadıklarını ve ekran karşısında çok zaman geçirdiklerini dile getiren Kaya, "Bu tür etkinlikler hem sosyalleşmemizi sağlıyor hem de ekran süremizi azaltıyor. Bu da eğitimimize olumlu yansıyor. Şu an görebiliyoruz ama yarının garantisi yok. Bu çalışmalarla empati yeteneğimiz artıyor, görme engellilerin yaşadığı zorlukları daha iyi anlayabiliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
