Bilecik'te Muhtarlara Tarım Sayımı Semineri Verildi

Bilecik'te Muhtarlara Tarım Sayımı Semineri Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde muhtarlar için düzenlenen seminere TÜİK uzmanı Cemalettin Yıldız katıldı. Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, muhtarlara yangınlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarına Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından genel tarım sayımı konusunda seminer verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜİK iş birliğinde yapılan çalışmaların sonuçlandırılması ve güncel saha verilerinin elde edilmesi hedefleri doğrultusunda iki aşamada gerçekleştirilecek program ve çalışmalar hakkında TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü uzmanı Cemalettin Yıldız tarafından detaylı bilgi verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert de son günlerde yaşanan arazi ve orman yangınlarına karşı muhtarlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Özellikle biçer döğer ve balya yapan makinaların sebep olduğu anız yangınlarının ormanlara sıçradığını belirten Sert, bu araçları kullananların yanlarında mutlaka yangın tüpü bulundurmasına dikkat etmelerini istedi.???????

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
Danimarka'da kadınlar zorunlu askerlik kapsamına alındı

Yasa geçti! Ülkedeki tüm kadınlar artık askerlik yapmak zorunda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım

Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi! İşte masadaki rakamlar

En düşük emekli maaşına zam müjdesi! İşte masadaki rakamlar
46 yaşında oğluyla birlikte şampiyon oldu, futbolu zirvede bıraktı

46 yaşında oğluyla birlikte şampiyon oldu, futbolu zirvede bıraktı
Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Bodrum'da lahmacun ve kebap için gelen fiyata tepki gösterdi

Bodrum'da lahmacun ve adana yediler, gelen fiyata inanamadılar
Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar

Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar
Timsah, suya sürüklediği yaşlı adamı öldürdü: Çevredekilerin kurtarma çabası sonuçsuz kaldı

Timsah, suya sürüklediği yaşlı adamı öldürdü
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer dahil onlarca kişi gözaltında

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.