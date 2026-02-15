Haberler

Bilecik'te otomobile çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Bilecik'te otomobile çarpan motosiklet sürücüsü öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 59 yaşındaki Suat Yakar yaşamını yitirirken, otomobil sürücüsü de yaralandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Suat Yakar (59) idaresindeki 41 BCA 507 plakalı motosiklet, Pamukova-Osmaneli kara yolunun Ericek köyü mevkisinde önündeki aracı sollamaya çalıştığı esnada karşı yönden gelen F.M. yönetimindeki 16 UG 511 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Yakar ile otomobil sürücüsü Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Yakar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü

Trump kapı dışarı edince o isme sarıldı! Avrupa'da dikkat çeken zirve
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
Sakin sakin maç izlerken hayatının en mutlu anlarından birini yaşadı

Sakin sakin maç izlerken hayatının en mutlu anlarından birini yaşadı
Özge Borak yeni yaşını mayolu pozlarıyla karşıladı

Yeni yaşını mayolu pozlarıyla karşıladı
DEM Parti heyeti yarın İmralı'ya gidiyor

Gözler İmralı'da yapılacak görüşmede! Tarih belli oldu
İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi

Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi! Her şey 13 binlik 'çerez' ile başladı

Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi