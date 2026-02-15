Bilecik'te otomobile çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Suat Yakar (59) idaresindeki 41 BCA 507 plakalı motosiklet, Pamukova-Osmaneli kara yolunun Ericek köyü mevkisinde önündeki aracı sollamaya çalıştığı esnada karşı yönden gelen F.M. yönetimindeki 16 UG 511 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Yakar ile otomobil sürücüsü Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Yakar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.