Bilecik'te Motosiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı
Bilecik'te meydana gelen motosiklet kazasında, motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek çalılıklara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bilecik'te motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybedip çalılıklara çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bilecik Merkez Bahçelievler Mahallesi Göçmen Konutları 3 sokak üzerinde seyir halindeki Şeyhmus Y. idaresindeki 11 ABT 779 plakalı motosiklet direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan çalılıklara çarparak devrildi.
Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Baran Y.(21) yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerin müdahalesi sonrası Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı.