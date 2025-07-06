Bilecik'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bilecik'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Bilecik-Bozüyük kara yolunda motosikletin refüje çarpması sonucu 20 yaşındaki sürücü Mirza Kerem Topaktaş hayatını kaybetti, yolcu Yiğiter Ç. yaralandı.

Bilecik'te, motosikletin refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bilecik- Bozüyük kara yolunda seyreden Mirza Kerem Topaktaş (20) idaresindeki 41 AYM 128 plakalı motosiklet, Bilecik Belediyesi Şehir Mezarlığı yakınlarında refüje çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücü Topaktaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Topaktaş'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kazada yaralanan ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen motosikletteki yolcu Yiğiter Ç. (20) de ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, motosikletin çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Uğur Baklacı - Güncel
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