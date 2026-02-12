Bilecik'te devrilen yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde mısır koçanı yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
O.M.A. (44) idaresindeki 54 EF 418 plakalı mısır koçanı yüklü kamyon, Osmaneli-Pamukova kara yolunun Oğulpaşa köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından sürücü, İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel