Bilecik'te minibüs ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Bilecik'te, minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

A.A. (76) yönetimindeki 11 ABR 808 plakalı minibüs, Bilecik-Sakarya kara yolu Osmangazi Tüneli'nde, aynı istikamette seyir halinde olan A.A. (59) idaresindeki 06 FEB 539 plakalı traktöre çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine, jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Minibüste sıkışan sürücü AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Kazada sürücüler ile traktörde bulunan Ö.Ç. (61) yaralandı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan traktör sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.