Bilecik'te Mevlit Kandili Programı Düzenlendi
Bilecik Müftülüğü tarafından organize edilen Mevlit Kandili programında vatandaşlar, camileri doldurdu. İlahilerin okunması ve duaların edilmesi sırasında bazı cemaat üyeleri gözyaşlarına hakim olamadı. Programda Sakal-ı Şerif ziyareti de yoğun ilgi gördü.
Bilecik'te Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Bilecik Müftülüğünce organize edilen programda vatandaşlar, Şerifpaşa ve Kayıboyu camileri başta olmak üzere kentteki ibadethaneleri doldurdu.
Kayıboyu Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunmasının ardından İl Müftüsü Ali Erhun tarafından vaaz verildi. Okunan dualar sırasında cemaatten bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün de katıldığı mevlit programında, Sakal-ı Şerif ziyareti yoğun ilgi gördü.
Program sonunda cemaate gül suyu ve lokum ikram edildi.