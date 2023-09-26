Bilecik'te Mevlit Kandili Programı Düzenlendi

Bilecik Müftülüğü tarafından organize edilen Mevlit Kandili programında vatandaşlar, camileri doldurdu. İlahilerin okunması ve duaların edilmesi sırasında bazı cemaat üyeleri gözyaşlarına hakim olamadı. Programda Sakal-ı Şerif ziyareti de yoğun ilgi gördü.