Bilecik'te lastik fabrikasında yangın (2)
Demirören Haber Ajansı - Cafer Elmas - Güncel
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2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜBilecik 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki otomobil lastiği fabrikasında saat 07.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile 2 saatte söndürüldü.
BİLECİK (DHA) - 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Bilecik 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki otomobil lastiği fabrikasında saat 07.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile 2 saatte söndürüldü. Fabrikada hasar oluşurken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Güncel