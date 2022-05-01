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Bilecik'te lastik fabrikasında yangın (2)

Demirören Haber Ajansı - Cafer Elmas - Güncel
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Bilecik'te lastik fabrikasında yangın (2)

2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜBilecik 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki otomobil lastiği fabrikasında saat 07.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile 2 saatte söndürüldü.

BİLECİK (DHA) - 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Bilecik 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki otomobil lastiği fabrikasında saat 07.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile 2 saatte söndürüldü. Fabrikada hasar oluşurken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi, Otomobil, Bilecik, Yangın, Güncel, Haberler

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