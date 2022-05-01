Bilecik'te lastik fabrikasında yangın (2)

BİLECİK (DHA) - 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Bilecik 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki otomobil lastiği fabrikasında saat 07.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile 2 saatte söndürüldü. Fabrikada hasar oluşurken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.