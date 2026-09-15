Bilecik'te kaybolan büyükbaş hayvan yeni doğan buzağı ile bulundu
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Bilecik'te kaybolan büyükbaş hayvan, yeni doğan buzağı dron yardımıyla bulundu.
Bilecik'te kaybolan büyükbaş hayvan, yeni doğan buzağı dron yardımıyla bulundu.
Merkez Okluca köyünde yaşayan Mehmet Ertürk, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni yaptığı ihbarda kendisine ait büyükbaş hayvanın kaybolduğunu bildirdi.
İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma, AFAD ekipleri ile birlikte yaklaşık bir saat süren dron destekli arama çalışmaları sonucunda köy yakınında tarlada doğum yapmış vaziyette buldu.
Ekipler, büyükbaş hayvanı ve yeni doğan buzağı sahibine teslim etti.
Kaynak: AA