Bilecik'te 22 bin 400 makaron ele geçirildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 22 bin 400 makaronun ele geçirildiği kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün ve tütün mamulü imal etme suretiyle kaçakçılık suçlarına karışan ve haksız kazanç elde edenlere yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 1 zanlı yakalandı.

Adreste yapılan aramada, 22 bin 400 boş ve doldurulmuş makaron ile 3 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işleminin sürdüğü öğrenildi.