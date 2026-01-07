Haberler

Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Bilecik'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine gerçekleştirdikleri operasyonda 3 cep telefonu ve 314 şarj kablosu ele geçirdi.

Bilecik'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Merkez İlçe Jandarma Komutalığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında ihbar üzerine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 3 adet cep telefonu ve 314 şarj kablosu ele geçirildi.

Operasyonda şüpheliler İ.G. ve Ü.G. yakalandı.

Gözaltına alınan 2 zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
