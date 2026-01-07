Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Bilecik'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine gerçekleştirdikleri operasyonda 3 cep telefonu ve 314 şarj kablosu ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Merkez İlçe Jandarma Komutalığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında ihbar üzerine operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 3 adet cep telefonu ve 314 şarj kablosu ele geçirildi.
Operasyonda şüpheliler İ.G. ve Ü.G. yakalandı.
Gözaltına alınan 2 zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel