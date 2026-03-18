Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Bozüyük ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı ve 125 bin sarma sigara bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkez Amirliği ekiplerince, ilçe merkezinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında ihbar üzerine bir araca operasyon düzenledi.
Ekipler araçta yaptığı aramada, 125 bin sarma sigara ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan