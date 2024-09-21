Bilecik'te Kaçak Kazı Yapan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bilecik'in İnhisar ilçesinde, kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

İhbar üzerine İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin ortak çalışma sonucu S.B, S.A, M.Ç. ile Azerbaycan uyruklu E.S. ve J.K, jeneratör ve kazı aletleriyle suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.