Bilecik'te kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yapılan bir operasyonda, kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından iş başında yakalandı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Cicileri köyü ormanlık alanda operasyon düzenledi.
Ekipler, çalışma sonucu A.R.A, Ş.A. ve C.A'yı kazı aletleriyle suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan