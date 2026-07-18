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Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda bir zanlı yakalandı

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Bilecik'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 800 litre etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak ve sahte alkollü içkiyle mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

İhbar üzerine bir kamyona operasyon düzenleyen polis, 800 litre etil alkol ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
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