Haberler

Bilecik'te Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Bilecik'te Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Pelitözü Gölpark'ta tören düzenlendi. Programda uyuşturucu dedektör köpekleri gösteri sundu, rehine kurtarma tatbikatı yapıldı. Vali ve Jandarma Komutanı konuşmalarında teşkilatın fedakarlıklarına vurgu yaptı.

Bilecik'te, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Pelitözü Gölpark'taki organizasyon, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra uyuşturucu dedektör ve asayiş köpekleri Ekin ile Tahin gösteri sundu. Senaryo gereği rehin alınan bir vatandaş, jandarma personelince kurtarıldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, etkinlikte yaptığı konuşmada, Jandarma Teşkilatının 1839 yılından bu yana yüksek görev bilinci ve sarsılmaz bir disiplin anlayışıyla hizmet verdiğini söyledi.

Gücünü kanunlardan ve milletten alan bu teşkilatın sadece asayişin sağlanmasında değil aynı zamanda doğal afetlerde, arama kurtarma faaliyetlerinde ve trafik hizmetlerinde de vatandaşın yanında yer aldığını vurgulayan Sözer, şunları kaydetti:

"Bugün, sahip olduğu eğitimli personeli, teknolojik imkanları ve çağın gereklerine uygun görev anlayışıyla Jandarma Teşkilatımız, vatandaşların huzur ve güvenliği için 'gece gündüz' demeden, fedakarca çalışmaya devam etmektedir."

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı da Jandarma Teşkilatının, kurulduğu günden bu yana milletin engin sevgisine ve güvenine mazhar olduğunu dile getirdi.

Jandarma Teşkilatının Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması ve milletin huzur ve güvenliğinin sağlanması yönündeki hizmetleriyle her zaman takdir kazandığını belirten Vanlı, şöyle konuştu:

"Yerleşik kurum kültürü ve kimliğine sahip personeliyle jandarma, üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu, vatandaşa insan merkezli, adaletli ve kucaklayıcı yaklaşımı ile her zaman milletinin yanında yer almıştır ve almaya da devam edecektir."

Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı Jandarma Komando Gösteri ve Tatbikat Bölüğü'nün gösterisiyle devam eden organizasyon, Jandarma Marşı'nın okunması ve kurulan stantların gezilmesiyle sona erdi.

Programa, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Yusuf Aslan, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
Almanya'dan Curaçao'ya karşı tarihi skor

Almanya'dan Curaçao'ya karşı tarihi skor!
Trump, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırının ardından Netanyahu'ya telefonda küfür etti

Son hamlesi Trump'ı çileden çıkardı! Netanyahu’nun yüzüne küfür etti
Anlaşma beklenirken İran'dan misilleme tehdidi geldi: Düşmanın kalbine ateş etmeye hazırız

Korkulan oluyor! Anlaşma beklenirken saldırı tehdidi geldi
Kırgızistan'ın eski çalışma bakanı kurye oldu

Bir zamanlar Bakandı! Şimdi kapı kapı paket dağıtıyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü

Çocuklara "Odanıza gidin" dedi, saniyeler sonra vahşet yaşandı
Freni patlayan TIR'dan atlayan sürücü öldü, 2 kişi yaralandı

Ölümden kaçmaya çalışırken feci şekilde can verdi
Netanyahu'yu ölüm korkusu sardı: Kabine gizli sığınakta toplanacak

Netanyahu'yu ölüm korkusu sardı! Saklanacak delik arıyorlar

Yunanistan zeybeğimizi de çaldı: 850 kişiyle rekor kırıp sahiplendiler

Baklava, döner, cacık derken sıra buna da geldi! Komşudan büyük ayıp
Hatay'da fuhuş operasyonu! Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı

Şehri ayağa kaldıran operasyon! Kadınların hepsi aynı ülkeden
Arjantinli tamircinin buluşu doğumda çığır açtı

Milyonlarca kadına umut olan cihazı geliştiren kişinin işi şaşırttı
Montella'ya tepkiler sürüyor: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın?

Montella'ya tepkiler sürüyor: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın?