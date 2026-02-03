Haberler

Bilecik'te iş makinesi yandı

Bilecik'te iş makinesi yandı
Güncelleme:
Bilecik'in Dereşemsettin köyünde bir madencilik firması tarafından kiralanan iş makinesinin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bilecik'te iş makinesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkeze bağlı Dereşemsettin köyünde bir madencilik firması tarafından kiralanan S.Ç'ye (54) ait iş makinesinin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden işçiler durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan iş makinesindeki yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
