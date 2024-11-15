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Bilecik'te İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti

Bilecik'te İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti
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Bilecik'te bir inşaatın 3'üncü katından asansör boşluğuna düşen yabancı uyruklu işçi Babacan Aliyev, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bilecik'te bir inşaatın 3'üncü katından asansör boşluğuna düşen yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti.

Bahçelievler Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde bir firmaya ait inşaatta çalışan Babacan Aliyev, dengesini kaybederek 3'üncü kattan asansör boşluğa düştü.

Aliyev'in hareketsiz olduğunu gören mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Babacan Aliyev, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Uğur Baklacı - Güncel
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